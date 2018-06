Mecz za 5 minut, a pizza od godziny "w drodze". Nie chcesz dłużej czekać, możesz składać reklamację

"Jedzenie dojechało zimne, nie polecam" albo "Zamówiłem 3 hamburgery, a dostawca przywiózł dwa. Złodzieje, już więcej nic u was nie zamówię" – z takimi komentarzami dość często stykają się firmy dowożące jedzenie z restauracji.

Dla klienta sama wygoda – zamawia przez aplikację lub telefonicznie, ustala sposób zapłaty i czas oczekiwania. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, w ciągu kolejnych 30 czy 40 minut klient może cieszyć się jedzeniem z restauracji we własnym salonie. Gorzej, gdy coś jednak pójdzie nie tak i oczekiwanie się przedłuża. Pół biedy, gdy lokalizację kuriera można sprawdzić za pomocą aplikacji, ale może się też zdarzyć, że żadnego kontaktu z kurierem nie ma i pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość.

"Co tak długo?" nierzadko zastępuje "dzień dobry". Jeśli z powodu wydłużonego czasu oczekiwania klient stracił zainteresowanie jedzeniem (bo nie mogąc się doczekać pizzy, zjadł kanapki), może złożyć reklamację.

Co innego, gdyby klient rozmyślił się dopiero po tym, jak jedzenie trafi na jego stół albo jeśli nie zgłosi uwag niezwłocznie, tylko dopiero po tym, jak niespełniające jego oczekiwań danie zostanie już zjedzone. Jego konto zostanie obciążone pełną opłatą za zamówione jedzenie.

Podobnie wygląda sprawa, jeśli jedzenie ma dostarczyć Pizza Portal. - Klient musi się z nami skontaktować podając numer zamówienia, wtedy my kontaktujemy się z restauracją i zależnie od sytuacji i czasu opóźnienia, podejmujemy odpowiednie kroki – dowiadujemy się na infolinii.

A jak problemy rozwiązują pizzerie, które we własnym zakresie dostarczają zamówienia? Sieć Da Grasso nie ma jednej recepty, bo lokale są prowadzone przez franczyzobiorców, więc nie ma tu jednej polityki.

A co w sytuacji, gdy zamówienie okazało się źle skompletowane i czegoś w nim brakuje, pomylone, niesmaczne lub dojechało zimne? - Jesteśmy tylko pośrednikiem między restauracją a klientem – przypomina Tomasz Lachowski z Uber Eats. – Jedzenie przygotowuje i pakuje restauracja, my za to nie odpowiadamy.