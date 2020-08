Miało być kucie i wiercenie, ale Polacy poszli po rozum do głowy. Nie ma za co remontować domów

Stara i dobra zasada oszczędzania mówi, żeby pieniądze chować na czarną godzinę – czyli odkładać, gdy dobrze zarabiamy i wydawać wtedy, gdy zaczyna brakować do pierwszego. Problem w tym, że cała polska gospodarka stanęła na głowie i wszyscy – na czele z rządem postanowili wydawać pieniądze w okresie wzrostu. A skoro pół rządu mówi, że nasza gospodarka ma być oparta na konsumpcji, to nie ma się co dziwić, że ludzie idą w ślad za tymi słowami.