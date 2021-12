Miało być luksusowe osiedle. Słyszą każdy dźwięk u sąsiadów

Słyszą jak sąsiad wyjmuje sztućce

Dziennikarze przytaczają historię Pana Krystiana, który mieszka na osiedlu Awangarda od grudnia 2018 roku. Od samego początku walczy z deweloperem o wyciszenie mieszkania lub obniżkę ceny zakupu. Pan Krystian ujawnia, że nie mógł zrozumieć, jak to możliwe, że słyszy jak sąsiad zza ściany kicha, czy rozmawia z innymi osobami. Rozmówca portalu wskazuje, że słyszy co do słowa, to co mówi sąsiad.