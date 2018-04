1 z 12 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy WP Finanse korki Aleksandra Stanek 7h temu 1 z 12 Miasta przyjazne kierowcom. Sprawdź, czy jest w tym gronie twoje miejsce zamieszkania Codzienność co drugiego Polaka East News Podziel się Po polskich drogach jeździ 20 milionów samochodów. Dlatego ceny paliw, zakup ubezpieczenia, parkowanie, korki, kolizje to codzienność co drugiego obywatela naszego kraju. Przedstawiamy ranking polskich miast najbardziej przyjaznych kierowcom. Serwis oponeo.pl we współpracy z systemem Yanosik już po raz drugi opracowali ranking miast, w których kierowcy nie zszargają nerwów. Ranking podzielono na sześć kluczowych dla kierowców kategorii: parkowanie, liczbę kolizji, ceny paliwa, prędkość, z jaką można się poruszać po centrum i w granicach miasta, ceny wymiany opon oraz polisy OC. Miasta były oceniane w kategorii miast małych, liczących od 180 do 300 tysięcy mieszkańców oraz dużych, powyżej 300 tysięcy mieszkańców. Do konkursu zgłoszono 19 miast, do ścisłego finału weszło po 8 w każdej kategorii. Lublin, Łódź, Szczecin, Kraków a może Sosnowiec. Zobaczcie, gdzie w Polsce jeździ się najlepiej. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne