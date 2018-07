Mieli lecieć do Grecji, utknęli na lotnisku w Katowicach. "Nikt nic nie wiedział, jeden wielki chaos"

- Mieliśmy lecieć o 5:15 do Salonik, więc na lotnisku byliśmy już tak po drugiej. Mijały kolejne godziny, a samolot przyleciał po nas dopiero po 10 - informuje nas pan Jarek, który napisał na dziejesie.wp.pl.

Pan Jarek wykupił wczasy w biurze Rainbow, natomiast samolot należał do czeskich linii Travelservice. - Próbowałem się dodzwonić do biura Rainbow, ale byłem 11. osobą na linii. Na miejscu nikt nic nie wiedział. O siódmej była informacja, że samolot będzie o ośmej. O ósmej, że o dziewiątej. A samolotu jak nie było. Dopiero po ośmiu godzinach na lotnisku wreszcie jakiś samolot dla nas się znanazł - opowiada nasz czytelnik, który przekazał nam informację przez platformę dziejesie.wp.pl .

- W pewnym momencie ktoś do nas wyszedł, mówił, że jest związany z biurem Rainbow. Sugerował, że może przyleci do nas jakiś samolot z Gdańska i nas zabierze. Potem przyszedł kolejny, mówi, że leci do nas samolot z Wrocławia. Wszystko to robiło wrażenie jakiegoś wielkiego chaosu. W końcu przyjechaliśmy na lonisko z rodzinami w środku nocy - opowiada nam czytelnik.