Mieszkańcy skarżą się na podwyżki opłat za ścieki. Resort reaguje

W reakcji na zgłoszenia od mieszkańców resort wystosował pismo do samorządów. Domaga się od nich, aby "przekazały one stanowisko do obecnie obowiązujących przepisów prawnych zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie ustalania stawek opłat za odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków (...) w zakresie ewentualnej potrzeby doszczegółowienia regulacji w stosunku do przedsiębiorców zawyżających maksymalne stawki opłat".