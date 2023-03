Mieszkanie na start. Dopłaty do czynszów będą mogły być waloryzowane

Tyle osób korzysta

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęło 116 wniosków w sprawie stosowania dopłat dotyczących inwestycji mieszkaniowych z 35 gmin, a liczba mieszkań objętych wnioskami o dopłaty do czynszu wyniosła łącznie 4,5 tys. Łączna kwota dopłat do czynszów prognozowanych do wypłaty w ramach złożonych wniosków w okresie 2019–2038 (dopłaty do czynszów mogą być stosowane przez okres 15 lat) wyniosła dotychczas 263 mln zł. Na koniec 2022 roku kwota dopłat do czynszów wypłacona na rzecz najemców wyniosła 9,9 mln zł, z czego 5,8 mln zł dotyczyło wypłat dokonanych w 2022 r.