Mieszkanie+ w Krakowie. Prawie trzysta lokali do dyspozycji nowych lokatorów

Wielkie obietnice i mizerne skutki

Mieszkanie+ to jeden ze sztandarowych programów rządu PiS, który po kilku latach od ogłoszenia okazał się niewypałem. PiS deklarowało, że do końca 2019 roku wybuduje 100 tysięcy mieszkań w ramach tego programu. Jednak w marcu Najwyższa Izba Kontroli podawała, że do użytku oddano nieco ponad 15 tys. mieszkań, a 20,5 tys. jest w budowie.