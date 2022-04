Może powstać nawet sto tysięcy mieszkań z niższym czynszem. Nowy rządowy program

"Mamy województwa, w których znajdują się już cztery SIM-y, ale w programie są też takie regiony, gdzie powstają dopiero pierwsze, np. na Podlasiu czy Lubelszczyźnie. Są to tereny, na których jest mniej ziemi, a tam gdzie tej ziemi jest dużo więcej, łatwiej jest utworzyć SIM-y" – wyjaśnia Arkadiusz Urban. I ocenia, że co druga gmina w Polsce jest w stanie stworzyć SIM, a to daje około 1000-1200 gmin. Przekłada się to na około sto tysięcy mieszkań, które mogą powstać w ramach programu.