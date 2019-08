Mikrokawalerka za 1,5 tys. zł. Gdyby chociaż ładny widok był

Kończą się wakacje, studenci wracają do nauki, a w internecie pojawiają się oferty wynajmu mieszkań. Pewien właściciel kawalerki w Gdańsku przeszedł samego siebie. Chce 1,5 tys. zł za 9-metrowy lokal. Do tego oczywiście opłaty.

Jedno z ogłoszeń zbulwersowało internautów. Za 1,5 tys. zł miesięcznie właściciel oferuje 9-metrową kawalerkę z antresolą w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku. Do tego dochodzą opłaty: 180 zł od jednej osoby i 290 zł od pary - opisuje "Dziennik Bałtycki".

"Mieszkanie znajduje się na drugim piętrze kamienicy. Składa się z aneksu kuchennego, który jest wyposażony w płytę ceramiczną, lodówkę, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny. Obok znajduje się miejsce do zjedzenia posiłku. Wygodne łóżko znajduje się na antresoli, a w przedpokoju jest pakowna szafa. W łazience znajduje się m. in wanna, pralka, umywalka oraz toaleta" - można przeczytać w ogłoszeniu.

"Jak 9 m2 to chociaż niech Pani wyceni jak za pokój. To nie Hongkong" - komentowała pani Paulina. A inny czytelnik napisał: "To jest chyba jakiś ponury żart. Stroi sobie pani z nas żarty, prawda? Nikt poważny nie wystawiłby takiej oferty przecież".