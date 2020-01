Milion dowodów do wymiany. Powoli przekonujemy się do robienia tego online

Ponad milion Polaków musi wyrobić w 2020 r. dowód osobisty. To osoby, których dokument utraci ważność w najbliższych 12 miesiącach oraz ci, którzy dopiero wchodzą w dorosłość.

W tym roku urzędnicy też będą mieć bardzo dużo pracy. W sumie ponad 1 200 000 Polaków z różnych przyczyn będzie składało wnioski o nowe dokumenty. Jedni – bo ich dowód ma już 10 lat. Drudzy – bo do tej pory nie mieli dowodu, a urodzili się 2002 roku, więc właśnie wchodzą w dorosłość. I jedni, i drudzy mogą zrobić to bez wychodzenia z domu. Jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba założyć profil zaufany. Przyda się nie tylko do złożenia wniosku o nowy dowód, ale i do załatwiania online wielu innych spraw, w tym m.in. złożenia rocznego rozliczenia podatkowego. Jego założenie jest zupełnie bezpłatne. Wszystkie niezbędne informacje o profilu zaufanym zawarte są na stronie www.pz.gov.pl .

• Wybierz powód ubiegania się o dowód.

• Wybierz dowolny urząd, w którym odbierzesz gotowy dowód.

• Zaznacz, czy chcesz mieć podpis osobisty. To zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw – z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony.

• Dołącz zdjęcie (Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu).

• Sprawdź, czy wpisałeś poprawne dane – znajdziesz je potem na oryginalnym dowodzie (imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę urodzenia, płeć).

• Uzupełnij brakujące dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. To na ten adres dostaniesz numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym odbierzesz dowód.

• Po wypełnieniu formularza system przekieruje Cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl.

• Podpisz wniosek profilem zaufanym.