Milionowa kumulacja w Eurojackpot. W ciągu minuty można zbliżyć się do najbogatszych Polaków

375 mln zł - tyle do wygrania jest w piątkowym losowaniu Eurojakcpot. Na taką kwotę z zazdrością mogą zerkać nawet najlepiej zarabiający w Polsce prezesi spółek giełdowych. Musieliby pracować przez 42 lata, żeby dobić do takiego majątku. Już dzis możemy poznać rekordowego lotto-milionera.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(PAP)

To największa kumulacja w Eurojackpot, od kiedy Polacy mogą brać udział w losowaniach. Europejska loteria do oferty polskiego Totalizatora Sportowego trafiła we wrześniu ubiegłego roku. Prawdopodobieństwo trafienia wygranej pierwszego stopnia wynosi 1:95 344 200. Graczy wcale to nie zraża.

Na co wystarczy główna wygrana? Zanim ewentualny szczęśliwiec z Polski zacznie wydawanie pieniędzy, będzie się musiał rozliczyć z fiskusem. A ten zabierze mu aż… 37,5 mln zł. Wygrana w Lotto jest opodatkowana podatkiem w wysokości 10 proc. W niektórych sytuacjach nie płaci się podatku, ale mowa tylko o małych wygranych. Tych największych skarbówka nie przepuszcza.

Zatem do wydania będzie nie 375 mln zł, a 337,5 zł. To aż dziesięciokrotnie więcej niż wynosi w tej chwili rekord Polski pod względem najwyższych trafień.

WP.PL Podziel się

Za takie pieniądze można stać się posiadaczem 165 samochodów marki Lamborghini Aventador. Jedna sztuka to koszt 2 mln zł. W tej chwili w Polsce do wzięcia są tylko 23 takie modele.

A co jeżeli nie na auta miałaby pójść wygrana? Wystarczy na 27 300-metrowych apartamentów w Warszawie. Jeden kosztuje 12,5 mln zł. W tej chwili to jedne z najdroższych ofert na rynku. Inna przeliczenia? Takie pieniądze pozwalają na kupno 300 nowych opryskiwaczy polowych o wartośći ponad 1 mln zł.

Takie pieniądze to suma zarobków 160 tys. osób, które co miesiąc dostają pensję minimalną w wysokości 2,1 tys. zł. To również mniej więcej suma zarobków 80 tys. osób, które mogą się pochwalić średnią pensją. Na takie pieniądze mogą z zazdrością patrzyć nawet najlepiej zarabiający w Polsce prezesi. W ich wypadku stawki sięgają nawet 8 mln zł rocznie. Aby dobić do takiego majątku, musieliby pracować 42 lata.

Zobacz także: Lotto. Tego nie wiesz o grach liczbowych

Rozmiar wygranej można pokazać jeszcze w jeden sposób. Gdyby po pieniądze sięgnął 30-latek, to (zakładając, że przeżyje 50 lat) miałby do wydania po 560 tys. zł miesięcznie. Rocznie miałby do rozbicia niebagatelną sumę prawie 7 mln zł.

Gdybyś miał dostawać 1 zł co każdą sekundę, to uzbieranie 337,5 mln zajęłoby ci… 10 lat. Jest też jedna zła informacja - taka kwota nie pozwala na wskoczenie na listę 100 najbogatszych Polaków. Ostatni - Ryszard Jędraszek - może się pochwalić majątkiem w kwocie 433 mln zł. Szczęśliwiec nie powinien się tym jednak wcale zrażać. W końcu będzie dysponował ogromną gotówką i może pomnażać majątek.