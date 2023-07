Mniej kar dla gapowiczów. Powód może zaskakiwać

Kara za brak ważnego biletu uprawniającego do przejazdu autobusem, tramwajem, pociągiem, metrem lub innym środkiem transportu publicznego uzależniona jest od świadczącego takie usługi przewoźnika. Według oficjalnych informacji, w zależności od miasta, jazda na gapę, wiąże się z otrzymaniem mandatu w wysokości od ok. 150 zł do ok. 300 zł. Zarząd Transportu Metropolitalnego na Górnym Śląsku przewiduje za to karę w wysokości nawet 550 zł. Wychodzi jednak naprzeciw nieuczciwym pasażerom, proponując zakup tzw. biletu pokutnego, czyli długookresowego w wysokości 550 zł lub ulgowy 275 zł.