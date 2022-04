Mobbing w pracy. 23 proc. kobiet doświadczyło przemocy w pandemii

Anonimowe zgłoszenia w dużych firmach

Według badania, o mobbingu najczęściej informują pracownice firm zatrudniających powyżej 250 osób (25,5 proc.). Na drugim miejscu są kobiety pracujące w firmach zatrudniających od 51 do 100 osób (23,5 proc.) Najrzadziej o tym mówią Polki pracujące w przedsiębiorstwach mających do 10 pracowników i jest to 17,7 proc.