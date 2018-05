Może być w mrożonkach i na straganach. Zamiast pietruszki wciskają tańszy pasternak

Znana i ceniona w Polsce pietruszka ma swojego "klona". - Pasternak to taki tani zamiennik pietruszki. To tak jakby sprzedawać Fiata jako Mercedesa - przekonuje producent pietruszki z Łódzkiego.

Pan Jerzy od lat uprawia i sprzedaje to warzywo. Jak twierdzi, dobrze zna rynek. Podkreśla, że jako producent zawsze zauważy różnicę między pietruszką a pasternakiem, ale laik na półce w sklepie nie rozróżni tych warzyw . Uważa, że do podmiany jego upraw, na tańszy pasternak, dochodzi nie tylko na straganach.

- Pasternak z upraw przemysłowych wykorzystywany jest w mrożonkach - na przykład w warzywach na parze. Piszą, że to jest pietruszka, a dają pasternak. Rośnie bardzo duży, większy niż pietruszka. Jak ktoś bierze na przemysł, to kroi go, szatkuje. Dochodzą inne warzywa, przyprawy i nie czuć różnicy - wyjaśnia rolnik.

Różnice są też w cenie w skupie. Pan Adam, przedsiębiorca z Małopolski, handluje i jednym i drugim warzywem. - Pasternak jest nawet trzykrotnie tańszy. Pietruszka w hurcie kosztuje ok. 7 zł a pasternak ok. 3 zł - wylicza.

Polski pasternak praktycznie w całości idzie na eksport. Głównie do Rumunii. - W Polsce jest mało popularny, ale w innych krajach używają go w kuchni. Chyba im bardziej smakuje - mówi pan Adam.

Potwierdza to pan Jerzy. - Smakowo się różni. Pasternak jest taki bardziej jałowy. Pietruszka to pietruszka - mówi stanowczo.

Naukowiec z UP zaznacza, że jest teraz moda na powroty do tego, co starsze pokolenie uprawiało. Ale to nie wszystko. - Ludzie coraz częściej czytają o właściwościach różnych gatunków warzyw - zauważa.