Ruszył jarmark w Poznaniu. Szaszłyk podrożał o 30 zł/kg

Poznań rozpoczął sezon jarmarków bożonarodzeniowych 15 listopada. Tego dnia uruchomiono Betlejem Poznańskie - będzie najdłuższe w swojej historii i potrwa aż 52 dni (do 6 stycznia 2025 r.).

Na odwiedzających czeka m.in. tradycyjny jarmark, na którym swoją ofertę prezentuje ponad 50 wystawców z różnych zakątków Polski i Europy. Tym, co może ich jednak odstraszyć, są ceny.

Na jarmarku możemy odwiedzić m.in. stoiska, które aż uginają się pod naporem słodyczy. "Fakt" donosi, że małe lizaki w różnych kształtach kosztują 10 zł, ale cena rośnie wraz z wielkością. Średni lizak to wydatek rzędu około 40 zł. Natomiast za dużego lizaka w kształcie serca trzeba zapłacić aż 139 zł, co jest jedną z najwyższych cen na jarmarku.

Na jarmarku w Poznaniu nie brakuje także napojów. Grzane wino kosztuje 20 zł, a wersja bezalkoholowa jest o 5 zł tańsza. Można też skosztować popularnego w Alpach bombardino (gorącego likieru jajecznego) za 25 zł. Mały kubek gorącej czekolady to wydatek rzędu 18 zł. Podobnie kształtują się ceny zimowych kaw i herbat.

Grzegorz Rybka, polski podróżnik, postanowił sprawdzić, jak prezentują się ceny na kilku jarmarkach w stolicy Austrii. Na nagraniu na Instagramie ujawnił, że 250 ml grzańca kosztuje od 4,5 do 7,5 euro (około 20-32 zł). Herbata to wydatek 3,5 euro (około 15 zł). Kiełbasa z chlebem kosztuje 5,5 euro (około 24 zł), langosz 7 euro (około 30 zł), a zupa w chlebie 9,90 euro (około 43 zł). Mała przekąska np. pięć gorących kasztanów to koszt 3 euro (około 13 zł).