Wysycha Jezioro Głębokie. Co roku trzeba pompować wodę do zbiornika

Jezioro Głębokie położone jest na obszarze Pojezierza Lubuskiego, około pięć kilometrów na północ od Międzyrzecza. Jezioro jest zbiornikiem bezodpływowym, co oznacza, że jest zasilane tylko opadami i wodą z rzeki Gunica, która nie wpływa jednak bezpośrednio do jeziora. Woda jest do niego pompowana.