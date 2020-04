Myślisz, że każdy woreczek kaszy waży 100 g? Ja dałam się nabrać

Kupując opakowanie, w którym są 4 woreczki, mam 320 g produktu, a nie 400 g. To o 80 g mniej, czyli tak naprawdę mam o jedną "paczuszkę" mniej. Oczywiście można pomyśleć - "moja wina", bo nie przeczytałam informacji na opakowaniu, więc nie mogę mieć do nikogo pretensji. Po prostu do głowy mi nie przyszło, że woreczek może mieć mniej niż 100 g.