Na Circle K zatankujesz już w 400 miejscach w Polsce. Jubileuszowa stacja stanęła przy trasie A1

Stacja w miejscowości Woźniki w województwie śląskim wskazuje kierunek, w którym zmierza sieć Circle K, tworząc kolejne punkty na mapie Polski, które korzystają z zrównoważonych rozwiązań. Pierwszy tego typu obiekt w okolicy nowego odcinka autostrady A1 ogrzewany jest za pomocą paneli grzewczych na podczerwień, a dzięki zainstalowaniu zbiorników na deszczówkę odzyskana woda wykorzystywana jest do spłukiwania toalet. Ponadto na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne typu "on grid". Oznacza to, że instalacja jest na stałe połączona i zsynchronizowana z siecią elektroenergetyczną, dzięki czemu pozwala nie tylko na pobór energii, ale też zwrot jej nadmiaru do sieci.