Na polskich klasykach można zarobić. Nawet kilkadziesiąt tysięcy

Polskie retro komiksy coraz bardziej w cenie. Choć wciąż daleko do cen osiąganych na zagranicznych aukcjach, to już najdroższe plansze chodzą po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Polski rynek kolekcjonerski wciąż się rozwija, a dorośli fani komiksów chętnie wydają pieniądze w poszukiwaniu perełek do swoich kolekcji.