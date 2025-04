W centralnych i zachodnich regionach Litwy odnotowano wzrost średniego wynagrodzenia brutto, które wyniosło niecałe 2 tys. euro, co stanowi wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Litewska Państwowa Agencja Danych poinformowała, że różnica w wynagrodzeniach między centralnymi i zachodnimi regionami a obszarem stołecznym wyniosła 435,5 euro, co oznacza wzrost o 52 euro w porównaniu do poprzedniego kwartału - pisze portal Radia znad Willi. Średnie wynagrodzenie brutto wynosi u naszych sąsiadów 1 963,3 euro (ok 8400 zł) i było o 1,4 proc. wyższe

Wzrost wynagrodzeń netto

W regionie stołecznym Litwy średnia pensja netto wyniosła 1 468,1 euro (ok 6200 zł), co oznaczało wzrost o 3,2 proc. w porównaniu do wcześniejszego kwartału. W centralnych i zachodnich regionach wyniosła 1 233,3 euro, co stanowiło wzrost o 2,4 proc.

W każdym z samorządów odnotowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto, od 0,1 proc. w Kłajpedzie i rejonie trockim, do 7,5 proc. w rejonie jurborskim.

W porównaniu do poprzedniego roku, przeciętne wynagrodzenie w samorządach wzrosło w przedziale od 3,9 do 19,8 proc.

Średnie zarobki w Polsce

Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym 2025 roku do poziomu 8613,14 zł (2010 euro). W porównaniu ze styczniem bieżącego roku jest to wzrost o 1,5 proc., natomiast w ujęciu rocznym płace wzrosły nominalnie o 7,9 proc. Warto zauważyć, że w okresie styczeń-luty 2025 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8573,77 zł, co oznacza wzrost o 8,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.