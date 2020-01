Na skórce cytrusów znajdują się szkodliwe konserwanty. Należy myć nawet banany i pomarańcze

Nie myjesz cytrusów przed jedzeniem? To błąd! Nie ma znaczenia, że i tak obierasz je ze skórki. Na powierzchni np. pomarańczy znajdują się konserwanty, które łatwo wnikają do naszego organizmu. Często na własne życzenie narażamy się na niebezpieczeństwo.

Cytrusy trafiające do naszego kraju pochodzą m.in. z Ameryki Południowej, RPA oraz Europy. Zanim zostaną zerwane z drzew i znajdą się w naszych domach, muszą przejść długą drogę. Aby przetrwały transport, a potem nadal wyglądały atrakcyjnie w sklepie, zostają potraktowane konserwantami. Do jednych z najczęściej stosowanych zalicza się imazalil, czyli silny środek grzybobójczy, która zapobiega pleśnieniu owoców. Oczywiście ta substancja nie trafia do wnętrza owocu, znajduje się tylko na skórce. Niestety często sami jesteśmy w stanie przenieść ją - w trakcie obierania - do miąższu pomarańczy czy banana i… zjeść. A skutki tego mogą być opłakane.