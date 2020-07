Na wakacje kamperem. Trudno już o rezerwację

Karawaning w Polsce przeżywa rozkwit. Na dziś zarejestrowanych jest w sumie ponad 140 tys. kamperów i przyczep - czytamy w "Rzeczpospolitej". Ich miłośnicy mają do dyspozycji 450 kempingów w Polsce.

Przez skokowy wzrost zainteresowania wynajmem kamperów i przyczep w wielu wypożyczalniach już trudno o rezerwację. Zapłacić trzeba od 450 do 750 zł za dobę przy wypożyczeniu średniej klasy auta na siedem dni i więcej.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej" zarówno kampery o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton, jak i większe, na obszarze zabudowanym w ciągu dnia mogą poruszać się z prędkością 50 km/h. Nocą prędkość ta może wzrosnąć do 60 km/h. Poza obszarem zabudowanym na autostradzie kamper do 3,5 t może jechać z prędkością 130 km/h, a na drodze ekspresowej - 110 km/h.