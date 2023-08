Nadchodzi demograficzne tsunami. Ubędzie kilka milionów Polaków

"Wyniki "Prognozy ludności na lata 2023–2060" wskazują na wyraźny ubytek ludności do 2060 r. W scenariuszu głównym przewiduje się spadek do 30,4 mln osób. Natomiast w scenariuszach alternatywnych odpowiednio do 26,7 mln w niskim oraz do 34,8 mln w wysokim - podał GUS.