Najbardziej pożądana marka modowa. Na topie jest teraz "chodzenie w majtkach"

Chwilowy kaprys mody czy trend na dłużej?

Serwis zwraca uwagę, że słynna marka zawarła w swej kolekcji ozdobione, kolorowe majtki, które nosi się na rajstopach. Moda zaskakiwała już wiele razy, a od kilku sezonów trendy zmierzają ku odsłanianiu coraz większej powierzchni ciała. Trend "underwear as daywear" udowadnia, że bielizna może stanowić jeden z głównych, nieukrytych elementów stylizacji. Jak widać, moda zmienia się diametralnie, a to co kiedyś uważane było za dziwactwo, dziś jest po prostu kolejnym z trendów. Kolejną nowością jest tzw. styl "quiet luxury", którego nazwę można przetłumaczyć jako "dyskretny luksus", zmienia współczesny świat mody.