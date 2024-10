Rywal KFC otwiera pierwsze drive thru w Polsce. Oto lokalizacja

Jak podają wiadomoscihandlowe.pl n owy lokal Popeyes z opcją drive thru będzie zlokalizowany w Szczecinie przy ul. Struga. To pierwsza placówka tej sieci w Polsce, w której klienci złożą zamówienia bez opuszczania samochodów .

- Chcemy w ten sposób dotrzeć do kolejnych grup klientów i zaoferować podróżnym nową ofertę gastronomiczną, z której będą mogli korzystać także podczas przerw na posiłek w podróży - podkreślił Jakub Aleksandrowicz, dyrektor marketingu Popeyes w Polsce, cytowany przez serwis.

Otwarcie restauracji z opcją drive thru to część strategii Popeyes względem polskiego rynku. Już w momencie debiutu przedstawiciele sieciówki przekonywali, że zamierzają koncentrować się na największych miastach. Zgodnie z tym planem popularny amerykański bar jeszcze w tym roku zamierza otworzyć nowe lokale - m.in. w Gdyni i w Centrum Handlowym Janki pod Warszawą.

Obecnie restauracje Popeyes działają w Warszawie (3), Poznaniu (1), we Wrocławiu (1) i w Szczecinie (2). Do końca 2024 r. sieć ma posiadać 10 lokali. W nowych barach zatrudnienie znajdzie około 120 osób.

Popeyes to amerykańska sieć typu fast food, która sprzedaje przede wszystkim smażonego kurczaka i kanapki z kurczakiem. Ze względu na ofertę jest często określana jako mocna konkurencja dla KFC .

