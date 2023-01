Najpopularniejsze dania mrożone. Oto po co najchętniej sięgają Polacy

Jak wynika z danych Panelu GfK, przeciętny Polak kupuje mrożonki średnio 14 razy w roku. W okresie od grudnia 2021 do listopada 2022 roku w trakcie jednych zakupów wydawaliśmy na mrożonki średnio 10 zł. To o siedem procent więcej niż rok wcześniej. Wzrost nie jest imponujący, gdy zestawi się go ze średnioroczną inflacją w 2022 roku, która sięgnęła 14,4 proc.