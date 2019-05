Najtańszy bar w Szczecinie znajduje się... w areszcie. Można dobrze zjeść za niecałe 10 zł

Posiłek w cenie poniżej 10 zł w centrum dużego miasta? Wydaje się to niemożliwe - droższe są nawet bary mleczne. Okazuje się jednak, że w Szczecinie jest takie miejsce - na terenie aresztu śledczego. Wejść i zjeść może każdy. O ile nie ma problemu z tym, że na chwilę usiądzie za kratkami i to dosłownie.

Areszt śledczy znajduje się w samym centrum Szczecina. Miejsce często przyciąga uwagę ogólnopolskich mediów. Niedawno to właśnie z tego miejsca wyszedł Arkadiusz Kraska , wcześniej siedział tam Stanisław Gawłowski .

To miejsce ma wiele tajemnic - jedną z nich jest barek. Znajduje się na terenie aresztu, tuż przy głównym wejściu. O tym miejscu wie niewielu mieszkańców miasta, ale zwykle kto był tam raz, wraca. - Bo w centrum Szczecina nigdzie nie da się zjeść tak dobrze za tak małe pieniądze - słyszę od bywalca barku.

Wchodząc do barku trudno zgadnąć, że jest się wciąż na terenie aresztu. Przypominają o tym jedynie kraty na oknach oraz nadreprezentacja umundurowanych funkcjonariuszy przy stolikach. Sam wystrój przypomina raczej restaurację ze średniej półki sprzed kilkunastu lat. Są jasne, drewniane meble, kilka skórzanych foteli, skromne dekoracje.

Stali bywalcy doskonale jednak wiedzą, że codziennie są również "oferty specjalne". Gdy my odwiedziliśmy barek, dostępny był zestaw: zupa ogórkowa, spaghetti bolognese, a do tego surówki plus kompot. Wszystko za 15 zł.