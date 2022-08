Najtańszy sklep na skompletowanie wyprawki szkolnej? Dziennikarze prześwietlili znane sieci

Każdy z przeanalizowanych sklepów ma w ofercie coś, co sprzedaje taniej niż dwie pozostałe sieci. W przypadku Biedronki jest to zeszyt 16-kartkowy za 49 gr (w Auchanie kosztuje on 99 gr, a w Carrefourze 59 gr). Auchan ma między innymi najtańsze nożyczki - za 2,99 zł, podczas gdy w Biedronce można je kupić za 8,99 zł, a w Carrefourze za 4,99 zł. Carrefour z kolei jest nie do pokonania na przykład jeśli chodzi o bloki techniczne, które kosztują w tej sieci 1,39 zł, podczas gdy w Biedronce są droższe o 1,10 zł, a w Auchanie - o 60 gr.