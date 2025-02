Największy błąd przy dawaniu napiwków. To jak policzek dla kelnera

W polskich lokalach gastronomicznych napiwki nie są obowiązkowe, ale stanowią powszechną formę podziękowania za dobrą obsługę. Zwyczajowo klienci zostawiają ok. 10-15 proc. wartości rachunku. W przypadku wyjątkowej obsługi kwota ta może być wyższa. Jak podaje kobieta.wp.pl, w Polsce rzadko dolicza się napiwek automatycznie do rachunku, co jest częstsze przy obsłudze większych grup.