Napad na bankomat w małej miejscowości. Maszyna wyleciała w powietrze

Spektakularny napad na bankomat w Łagowie Lubuskim. Przestępca lub przestępcy po prostu wysadzili maszynę i wyciągnęli kasetki z pieniędzmi.

To była głośna noc w Łagowie Lubuskim. Złodziej (lub złodzieje) wysadził bankomat stojący tuż obok sklepu spożywczego w Łagowie Lubuskim. Eksplozja była na tyle silna, że pomogła w kradzieży kasetek z pieniędzmi. Do zdarzenia doszło około 4 w nocy z piątku na sobotę.

Jaka jest skala tego zjawiska? Z danych KGP wynika, że w 2014 r. złodzieje próbowali włamać się do bankomatów 68 razy. Rok później podobnych prób było już blisko dwa razy więcej - 124. Wzrost liczby napadów w 2015 r. związany był z rosnąca popularności metody wysadzania bankomatów. Przestępcy wpompowywali do środka urządzenia gaz i doprowadzali do eksplozji.

Według raportu "European ATM Crime Report" skutkowało to lawinowym wzrostem takich prób w całej Europie. W pierwszej połowie 2016 r. na kontynencie doszło do 492 takich eksplozji. Oznaczało to wzrost o 80 proc. w stosunku do roku poprzedniego.