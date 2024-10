Nawet 220 godzin miesięcznie. Tyle naprawdę pracują przedsiębiorcy

Z kolei co dziewiąty przedsiębiorca poświęca swojemu biznesowi aż 11 godzin dziennie, co miesięcznie daje 220 godzin. Co ciekawe, długość pracy jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości firmy – im mniejszy biznes, tym dłuższy dzień pracy. W mikrofirmach co piąty właściciel pracuje 11 godzin dziennie, a w większych przedsiębiorstwach ten odsetek jest znacznie niższy.