Ponad pięć miliardów złotych na żłobki. Rząd daje miesiąc na złożenie wniosku

- Naszym głównym celem jest tak zmienić program "Maluch plus", aby konsekwentnie likwidować wszystkie bariery, które do tej pory powodowały, że samorządy miały trudności ze zrealizowaniem takich inwestycji - powiedziała. I podkreśliła, że ta edycja programu została skonstruowana inaczej niż poprzednie. Samorządy będą miały trzy lata, by wybudować nowy żłobek lub zaadaptować istniejące budynki, a następnie przez kolejne trzy lata będą dostawały dofinansowanie do utrzymania opieki żłobkowej do wysokości ponad 800 zł na jedno miejsce. Według słów Marleny Maląg ma to być dokładnie 837 zł.