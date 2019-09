Neckermann Polska walczy o przetrwanie. Kilka tysięcy turystów może mieć problem

W tej chwili około 3,6 tysiąca osób jest na zagranicznym urlopie, organizowanym przez Neckermann Polska. Biuro podróży ma poważne problemy, a część hoteli każe płacić za nocleg z własnej kieszeni.

Dane o liczbie klientów przebywających za granicą podała nam Marta Milewska, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. To przedstawiciele tego urzędu spotkali się we wtorek z władzami Neckermann Polska, by przedyskutować trudną sytuację touroperatora.

Zgodnie z prawem to właśnie urzędy marszałkowskie mogą uruchomić procedurę ściągania klientów do Polski, ale tylko pod warunkiem, że biuro podróży złoży wniosek o niewypłacalności. - W tym przypadku taki wniosek nie został złożony - mówi Marta Milewska.

– Biuro podróży ma obowiązek zapewnić klientom nocleg. Jeśli nie w hotelu pięciogwiazdkowym, to chociaż w obiekcie o niższym standardzie – radziła nam Agnieszka Majchrzak z UOKiK. Radziła też, by w sytuacjach, w których hotel prosi nas o opuszczenie budynku, dzwonić do biura albo do rezydenta.