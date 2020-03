Netto ogranicza liczbę klientów do 50 osób. W trosce o bezpieczeństwo

"Nadzwyczajna sytuacja, z jaką mamy obecnie do czynienia, wymusza na sieciach handlowych nie tylko zagwarantowanie stałego zaopatrzenia sklepów w niezbędne produkty, ale także zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom" - pisze Netto w komunikacie prasowym.

- Zdajemy sobie sprawę, że może to być pewnego rodzaju utrudnienie w codziennych zakupach. Nasz personel dokłada jednak wszelkich starań, aby sklepy działały tak sprawnie, jak to tylko możliwe w obecnych warunkach. (..) Apelujemy do naszych klientów z prośbą o cierpliwość i zrozumienie sytuacji, w której wszyscy się znajdujemy. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności przyniesie efekty - dodaje Skolimowska.