Koronawirus w Polsce. Sklepy próbują chronić swoich pracowników

Do lateksowych rękawiczek u sprzedawców zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Jednak niektóre sklepy starają się wspierać także swoich pracowników poprzez m.in. obudowanie kas, czyszczenie wózków, czy prowadzenie sprzedaży wyłącznie za sprawą "okienka".

Natomiast Naczelna Izba Aptekarska kilka dni temu wystosowała specjalną rekomendację. Apteki, przy wydawaniu lekarstw, powinny korzystać z okienek do sprzedaży nocnej lub ze specjalnie wyznaczonych stref. Wszystko po to, by zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem przez aptekarzy.