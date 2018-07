Nie będzie koszyka inflacyjnego dla seniorów. "System emerytalny uwzględnia specyficzną sytuację osób starszych"

Przeciętna emerytura nie tylko nie pozwala na realizowanie marzeń odkładanych zawsze na później (działka za miastem, podróże), ale nierzadko też na wykupienie leków czy opłatę wszystkich rachunków. Jednym ze sposobów na poprawę warunków życia emerytów jest wyższa waloryzacja świadczeń, ale ta zależy m.in. od tzw. koszyka inflacyjnego.

Najwyższe emerytury otrzymują seniorzy z województwa śląskiego: jest to przeciętnie 2589 zł brutto. To o ponad 450 zł więcej niż wynosi średnia dla całego kraju. Na drugim biegunie jest podkarpackie, gdzie średnio wypłacane jest 1876 zł brutto emerytury Porównanie nawet tej wyższej wartości z kosztami życia nie pozostawia złudzeń: kto nie ma oszczędności lub nie może liczyć na wsparcie rodziny, musi liczyć się z tym, że czeka go bardzo skromne życie.