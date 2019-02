Nie daj się nabrać: to nie rekrutacja na testera czekolady, tylko wyłudzanie danych osobowych

Wypełnij formularz, zostań testerem nowego smartfona/lodów/pomadki do ust - zachęca ogłoszenie. To żadna oferta współpracy, ale perfidne wyłudzanie danych osobowych.

Jeść czekoladę w dowolnych ilościach i jeszcze dostawać za to pieniądze? Marzenie niejednego miłośnika słodyczy. Tak miłe zbiegi okoliczności rzadko się jednak zdarzają i to, co miało być dorywczym zajęciem, może się okazać początkiem poważnych kłopotów.