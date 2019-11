Nie podgrzewaj sera z tym składnikiem. Wydziela groźne substancje

Azotan sodu i potasu to konserwanty, które znajdziemy w niektórych żółtych serach. Co gorsza, produktów z tymi składnikami nie powinno się podgrzewać, bo wydzielają groźne dla naszego zdrowia substancje. Tosty mogą nie smakować już tak jak zawsze.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Niektóre sery żółte zawierają szkodliwe konserwanty. (WP.PL, Fot: Agata Wołoszyn)

Ser żółty powinien składać się z mleka, bakterii kwasu mlekowego, podpuszczki i soli. Tyle w zupełności wystarczy, żeby produkt był dobry i zdrowy. Czy łatwo będzie go znaleźć? Postanowiłam się przekonać.

Wchodzę do sklepu. Cel? Znaleźć dwa sery: jeden z idealnym składem, a drugi z niebezpiecznymi konserwantami - azotanem potasu lub sodu.

Zaglądam do lodówki pełnej serów. Zaczynam od tych paczkowanych. Znajduję w nich barwniki i stabilizatory, które co prawda nie mają udowodnionego szkodliwego działania, ale dodawanie ich do serów jest zupełnie niepotrzebne. W ciągu kilkunastu minut w moje ręce trafia kilkadziesiąt produktów. W końcu udaje mi się znaleźć kilka serów z idealnym składem.

WP.PL Podziel się

WP.PL Podziel się

Oglądaj także: W tym czekodżemie jest 25 łyżeczek cukru. Nie mogli uwierzyć

Niestety nadszedł kres dobrych wiadomości. Podchodzę do produktów sprzedawanych na wagę. Wykaz składników wszystkich serów jest dostępny w formie wydrukowanej "książki". Mam wrażenie, że mało kto w ogóle sprawdza składy takich serów, a to duży błąd. Niestety znajduję kilka produktów, które w składzie mają szkodliwe konserwanty, tj. azotan potasu i sodu.

WP.PL Podziel się

WP.PL Podziel się

Dr Michał Mularczyk, dietetyk i kardiolog interwencyjny z Centrum Badawczego Współczesnej Terapii "Bez Kalorii", podkreśla, że podgrzewanie produktów z tymi składnikami może być dla nas bardzo niebezpieczne. - Pod wpływem temperatury i niskiego pH w żołądku, część azotanów przekształca się w organizmie człowieka w azotyny, czyli związki niesamowicie toksyczne. One z kolei przerabiane są na nitrozoaminy, które są rakotwórcze - komentuje.

Pytam ekspedientkę o ser z książki, który w składzie ma azotan potasu i co się okazuje? To najtańszy produkt ze wszystkich, które widzę. Cena za kilogram wynosi zaledwie 13,99 zł (w promocji). Od razu głośno komentuję ten fakt. Pani zaznacza, że nie jest do wyrób seropodobny, co akurat jest dobrą wiadomością, ale i tak skład tego produktu mrozi krew w żyłach.

WP.PL Podziel się

Kupuję 5 plasterków, za które płacę zaledwie 2,43 zł (174 g). Tym razem niska cena idzie w parze z kiepską jakością.

WP.PL Podziel się

Najgorsze jest to, że często używamy sera żółtego do przygotowania tostów, a podczas podgrzewania wydzielają się z niego właśnie te szkodliwe substancje. Z drugiej strony, kto z nas, kupując ser na wagę, myśli sobie: "oby nie z azotanami, bo przecież to niebezpieczne" i przegląda całą książkę ze składami, zastanawiając się, do którego sera przyporządkować dane składniki?

Azotan sodu znalazłam również w serach topionych z szynką, z których bardzo często robimy kanapki na gorąco…

WP.PL Podziel się

- Częste spożywanie podgrzewanych produktów z azotanami może doprowadzić do zatruć, bólów głowy i reakcji alergicznych, dlatego powinniśmy na nie szczególnie uważać - dodaje dr Mularczyk.

Nie pozostaje nam nic innego, jak skrupulatnie czytać etykiety produktów, bo jak się okazuje, nawet na serze można się nieźle naciąć.