Nie wpuścił niewidomych do busa. Kierowca stracił pracę. Poszkodowani chcą, by przyjęto go ponownie

Trójka niewidomych nie mogła wsiąść do auta należącego do Janiso Bus. Kierowca nie zgodził się zabrać ich z psem przewodnikiem. Poszkodowani chcieli tylko przeprosin. Firma jednak zwolniła swojego pracownika.

Firma Janiso Bus uznała zachowanie swojego pracownika za karygodne i zgodnie z zapowiedziami na Facebooku, gdzie deklarowali ”wyciągnięcie konsekwencji”, zwolniła go z pracy. Teraz trójka poszkodowanych apeluje do firmy o przywrócenie go do pracy. Niewidomi przekonują, że to zbyt duża kara, a im wystarczyłyby przeprosiny.