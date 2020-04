Nie wpuścili go do sklepu w "godzinach dla seniora", więc pobił dwie ekspedientki

Z relacji zgłaszających wynikało, że jego złość wywołał fakt, że nie został wpuszczony do sklepu, ponieważ zgodnie z rządowymi wytycznymi w godzinach pomiędzy 10.00 a 12.00 zakupy mogą robić wyłącznie osoby po 65. roku życia – informuje krakowska "Gazeta Wyborcza".

Mężczyzna trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych w oświęcimskiej komendzie. Na podstawie zebranych dowodów podejrzanemu został postawiony zarzut uszkodzenia ciała dwóch osób, za co grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.