Nie wszystkie banki odcięte od SWIFT? "Interesy ważniejsze niż sankcje"

– Część Europy Zachodniej nadal uważa, że interesy finansowe są ważniejsze, niż sankcje wobec Rosji. Wskazują na to również komunikaty, że nie wszystkie banki zostały odcięte od systemu SWIFT, choć takie były deklaracje. Będziemy to dzisiaj weryfikować – powiedział w programie "NEWSROOM" Wirtualnej Polski Piotr Müller, rzecznik rządu. – Jeśli tak się stało, to jest zła informacja, bo oznacza, że wybiórczo zastosowano to, co było dyskutowane w ramach Unii Europejskiej – dodał.