Nie wykręcisz się, że nie masz drobnych. Ulicznym grajkom zapłacisz kartą

Za uliczne występy grajków będzie można zapłacić kartą. Taki pilotażowy program rusza w Londynie. Tamtejszy ratusz ma zapewnić muzykom terminale płatnicze.

Zbieranie pieniędzy do kapelusza w stolicy Anglii powoli odchodzi do lamusa - pisze portal rmf24.pl. Wybrana jest już firma, która zapewni muzykom czytniki do kart płatniczych.