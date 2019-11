Nie zjecie jej w Burger Kingu i McDonald's. Smakuje jak mięso i polska sieć będzie ją mieć

Zagranicznym sieciom się nie udało, Polacy dali radę. Kotlet do złudzenia przypomina mięso. Już 29 listopada w największej polskiej sieci burgerowni, Bobby Burger, kupicie pierwszą w pełni wegańską kanapkę. Już próbowaliśmy.

Pamiętam same początki Bobby Burgera, kiedy ich food truck widywałam na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Dzisiaj to 44 lokale (za chwilę 45) w 19 miastach w Polsce. Zaczynali od sprzedaży burgerów wołowych, a aktualnie w ofercie mają też drobiowe oraz wegetariańskie. Od 29 listopada także wegańskie (czyli bez udziału żadnych składników pochodzenia zwierzęcego) i to we wszystkich lokalach. Będą kosztować 19 zł.