Święta 2019 bez żywego karpia? Wiemy, gdzie go nie kupicie

Coraz więcej sieci handlowych słucha głosów ekologów i deklaruje wycofanie się ze sprzedaży żywych karpi w okresie bożonarodzeniowym. Są jednak sklepy, których nie przekonuje cierpienie ryb. "Szanujemy przekonania oraz potrzeby konsumentów" - wyjaśniają w Carrefourze, który z żywych karpi nie rezygnuje.

W ostatnim czasie pojawiały się deklaracje kolejnych sieci handlowych o zaprzestaniu sprzedaży żywego karpia na święta 2019. Ogłosiły to Auchan , Tesco czy Selgros .

Co z innymi sklepami? Zapytaliśmy o karpie sieci, które jeszcze nie zadeklarowały się publicznie.

Jeżeli chodzi o Kaufland, to decyzja jeszcze nie zapadła. - Szczegółowo analizujemy podejmowane decyzje zakupowe, respektując oczekiwania konsumentów - mówi Łukasz Pawlicki z biura prasowego sieci.

Kolejną siecią, która publicznie nie ogłosiła do tej pory, co ze sprzedażą żywych karpi, była sieć E.Leclerc. I jednoznacznej deklaracji nie będzie. - Sklepy E.Leclerc są niezależnym przedsiębiorstwami i decyzja dotycząca takiej formy sprzedaży karpi należy do poszczególnych placówek - wyjaśnia Tomasz Czerniawski z biura prasowego E.Leclerc Polska.