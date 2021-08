Niedziela 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy. Czy Biedronki będą otwarte?

Co z pracownikami, którzy będą pracować w niedzielę?

Choć pracownicy Biedronki w najbliższą niedzielę będą cieszyć się dniem wolnym od pracy, to jednak nie wszyscy będą mogli nie przyjść do pracy. 15 sierpnia jednak będzie dniem szczególnym, ponieważ - jak pisaliśmy wyżej - jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Co w takim przypadku przysługuje pracownikom?