Niedziela handlowa 26 czerwca. Oto czym kuszą dyskonty na początek wakacji

Również Lidl ma ofertę dla planujących wyjazd wakacyjny. Dyskont ten chwali się przede wszystkim sprzętami potrzebnymi na kempingu i pod namiotem. W sklepach tej sieci można zaopatrzyć się na przykład w składane krzesło kempingowe za niecałe 70 zł, a za kwotę o 10 złotych mniejszą – w matę kempingową na stelażu. Rozkładany leżak kempingowy to z kolei koszt 149 zł. Do tego dochodzą dwa rodzaje czteroosobowych namiotów – za 229 lub 399 zł – i śpiwory po 99 zł. Lidl ma też w ofercie dwukomorową deskę do pływania SUP firmy Mistral za 1,6 tys. zł bez złotówki.