Niedziela handlowa 30 grudnia - czy dziś sklepy są otwarte? Zmiany od stycznia

W związku z ustawą o zakazie handlu w niedziele i święta z handlu wyłączonych jest kilkanaście dni w roku oraz większość niedziel. Grudzień jest jednak wyjątkiem, z uwagi na święta Bożego Narodzenia. Podpowiadamy, czy dziś sklepy są otwarte.

Niedziela handlowa 30 grudnia - czy dziś sklepy są otwarte?

Niedzielny zakaz handlu. Zmiany od stycznia

Zgodnie z projektem ustawy w niedzielę zakazany jest nie tylko handel, ale również inne czynności związane ze sprzedażą, np. magazynowanie, logistyka, przeładunki i dystrybucja. Wyłączone z zakazu są natomiast m.in. stacje benzynowe, apteki, piekarnie, kwiaciarnie oraz sklepy związane z obsługą turystów. Do tej listy dołączają również punkty zlokalizowane na dworcach i lotniskach.

Niedzielny zakaz handlu zostanie rozszerzony?

Jak informowaliśmy na początku października br. , Solidarność chciała zaostrzyć przepisy dotyczące zakazu handlu w niedzielę. Związkowcy wnioskowali o ograniczenie przedsiębiorców, którzy próbują "obejść" przepisy i wydłużają czas pracy sklepów w soboty oraz otwierają je w niedzielę po północy. Według Solidarności zakaz handlu powinien obowiązywać dodatkowo od godziny 22 w sobotę do godziny 5 rano w poniedziałek.

PiS nie przychyli się jednak do pomysłu związkowców – nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM, Krzysztof Berenda. Jak podaje stacja, politycy obawiają się chaosu jaki mógłby powstać po wprowadzeniu zmian do kodeksu pracy oraz, co najważniejsze, utraty poparcia przed nadchodzącymi wyborami.