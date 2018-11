Niedziela handlowa. Czy dziś można zrobić zakupy?

Czy 18 listopada to niedziela handlowa? Tym razem na otwarte sklepy trzeba będzie zaczekać do poniedziałku. A niedzielne zakupy będzie można zrobić już 25 listopada. Jednak wyjątkowo dużo niedziel z otwartymi sklepami czeka na nas już w grudniu.

W listopadzie mamy aż cztery dni z zakazem handlu - 1 listopada wypada święto, natomiast 12 listopada w ekspresowym tempie ustanowiono kolejnym dniem z zamkniętymi sklepami. Do tego jeszcze dwie niedziele z zakazem handlu - 18 listopada to niedziela niehandlowa. 11 listopada natomiast nałożyła się niedziela niehandlowa oraz święto narodowe.

Czy 18 listopada to niedziela handlowa? Tym razem sklepy są zamknięte

18 listopada to niedziela niehandlowa. Zamknięte będą wielkie dyskonty, supermarkety, ale i butiki w centrach handlowych. Można natomiast pójść do kina, restauracji czy do małego sklepiku na osiedlu, o ile za ladą stanie właściciel sklepu. Niektóre sieci, mimo zakazu, otwierają się jednak w niedziele niehandlowe, a więc i 18 listopada. Tak jest na przykład z punktami sieci Żabka.