Niedziela handlowa - które sklepy będą otwarte 13 stycznia?

Niedziela handlowa w 2019 roku przypada tylko raz w miesiącu. Od stycznia zakupy będziemy mogli zrobić tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. We wszystkie pozostałe niedziele będzie obowiązywał zakaz handlu.

Niedziela handlowa 2019 – kiedy obowiązuje zakaz handlu?

Wielu klientów największych sklepów w Polsce przyzwyczaiło się, że niedziela handlowa przypada w pierwszy i ostatni weekend miesiąca. Niestety, od 1 stycznia w życie weszły nowe regulacje. Zgodnie z ich treścią niedziela handlowa przypada tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. We wszystkie pozostałe obowiązuje zakaz handlu .

Niedziela handlowa 2019 – kogo nie obowiązuje zakaz handlu?

Ponieważ niedziela handlowa przypada tylko raz w miesiącu, wiele osób będzie miało problem ze zrobieniem zakupów 13 stycznia. Już jutro będzie bowiem obowiązywał zakaz handlu. Nie oznacza to jednak, że tego dnia wszystkie sklepy będą zamknięte.

Zakaz handlu przewiduje kilka wyjątków. Zarówno w niedzielę handlową, jak i niehandlową zakupy zrobimy na stacjach benzynowych. Zakazem handlu nie są objęte również sklepy działające na zasadzie franczyzy. Zakupy zrobimy zatem w sklepach sieci Żabka, Carrefour Express itp. W każdą niedzielę czynne mogą być również miejsca rozrywki, do których zaliczamy m.in. kina, teatry, kręgielnie i salony gier. Ponadto zakaz handlu nie obejmuje lokali gastronomicznych. W związku z tym w każdą niedzielę możemy udać się do restauracji, kawiarni, lodziarni oraz cukierni (również tych ulokowanych w galeriach handlowych).

Niezależnie od tego, czy w danym tygodniu przypada niedziela handlowa czy niehandlowa, zakupy możemy zrobić również w sklepach osiedlowych. Jednak dla tych placówek wystosowano jeden warunek. W niedzielę objętą zakazem handlu sklep może być otwarty tylko, jeśli klientów obsługuje jego właściciel.